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    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить

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    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить

    Подборка курьезных фото

    Все мы хорошо представляем, как себя обычно ведут коты, и, казалось бы, бывалых котовладельцев уже трудно чем-то удивить. Но так случается, что иногда у домашних питомцев напрочь сбивается программа – кошачье поведение вдруг становится таким странным и необъяснимым, что хочется срочно найти кнопку «перезагрузить», чтобы любимый котик пришел в себя. Но вместо этого хозяева нажимают на кнопку фотоаппарата, чтобы сделать вот такие кадры!

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    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить
    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить

    Вот за такие забавные странности мы и любим домашних питомцев особенно сильно, разве нет?

    Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

    Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

    «У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.

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    Теги: шутки кот курьез
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    У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить