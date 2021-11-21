У этих кошаков случился сбой кошачьей программы – их надо срочно перезагрузить

Подборка курьезных фото

Все мы хорошо представляем, как себя обычно ведут коты, и, казалось бы, бывалых котовладельцев уже трудно чем-то удивить. Но так случается, что иногда у домашних питомцев напрочь сбивается программа – кошачье поведение вдруг становится таким странным и необъяснимым, что хочется срочно найти кнопку «перезагрузить», чтобы любимый котик пришел в себя. Но вместо этого хозяева нажимают на кнопку фотоаппарата, чтобы сделать вот такие кадры!

Вот за такие забавные странности мы и любим домашних питомцев особенно сильно, разве нет?

Ранее Гордон-младший впервые показал свою избранницу.

Девушка работает в сфере дизайна и сама родом из Дрогобыча, но познакомилась пара уже в Лос-Анджелесе.

«У нее больше есть возможности меня организовывать по жизни, поэтому она частично играет роль моего менеджера, напоминающего мне, что «этот товарищ тебе еще не заплатил, не забудь ему написать или позвонить», – поделился Гордон-младший.