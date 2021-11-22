Эти домашние питомцы умеют так сливаться с окружением, что почти исчезают (фото)

Подборка курьезных фото

Для зверей, которые живут в дикой природе, умение маскироваться просто необходимо, и у многих животных оно отлично развито. Но и домашние питомцы не хотят отставать от своих сородичей и периодически так ловко сливаются с окружением, что хозяева никак не могут их отыскать!

Для маскировки коты и собаки успешно используют одеяла, ковры, мебель и даже других животных. Что ж, давайте сыграем в игру «Найти любимца»!

Ранее Оля Полякова рассказала, как из мужа-миллионера сделала просто хорошего человека.

Так, супруг артистки занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

«У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо», – вспомнила певица.