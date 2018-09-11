Обычное бизнес решение: кандидат в президенты Грузии разместил предвыборную агитацию на порносайте



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Восток – дело тонкое

В Грузии кандидат в президенты Зураб Джапаридзе разместил свою предвыборную рекламу на сайте Pornhub. Об этом сообщает издание «Грузия онлайн». Кандидат в президенты от партии «Гирчи» подтвердил эту информацию. Со ссылкой на его слова сообщается, что на порносайте разместили баннеры с надписями: «Не обещаю увеличения размера!» и «Больше секса, больше свободы!» Джапаридзе отметил, что идея родилась у членов партии и это, по его словам, «обычное бизнес-решение».

По его словам, только за 4 часа 8 сентября баннеры собрали до 40 тыс. показов. По его словам, пока не решили, сколько денег выделят на эту компанию. «Один пользователь из Грузии в среднем проводит 8-9 минут на сайте Pornhub. За это время он может видеть периферийным взглядом мой баннер. По-моему, это в тысяч раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы-спектакли всех других кандидатов, вместе взятых», - цитируют Джапаридзе. Реклама грузинского политика на порносайте.

Джерело: УНІАН