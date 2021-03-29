  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале

    Над этими шутками невозможно не смеяться

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

    Собрали самые смешные приколы, посвященные застрявшему контейнеровозу, которые заставят вас хохотать.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале
    Подборка самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

    Читайте также: Супермодель Ратаковски рассекретила пол первенца во время грудного вскармливания: пикантные фото
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies