Фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков, покорили сеть

Собачка попала под поезд

Животные способны приспосабливаться. Даже после того, как их семьи отказываются от них и выгоняют на улицу, они до последнего готовы сражаться за свою жизнь. И уж тем более за жизнь своего потомства.

Эта история о невероятной собачке Ши Бао из Китая, история которой стала известна на весь мир.

Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

Но наша героиня оказалась настоящим бойцом. Они не собиралась сдаваться и даже привела на этот свет замечательное потомство. 4 прелестных щенка стали ее смыслом жизни.

Каждый день она обходит со своими крохами железнодорожный вокзал в поисках пищи. Щенки всегда держаться рядом со своей мамой. Они знают, что она не позволит этому миру обидеть их.

Историю мамы-героини рассказали местные интернет-издания и она тут же стала вирусной, облетев весь мир. А спасательная организация AnimalsAsia.org, узнав о Ши Бао, тут отправилась ее поиски.

Спасатели сумели найти собачку и ее двух щенкох. К сожалению, еще двое малышей не выжили. Один из найденых щенков был в плохом состоянии и люди поспешили в ветеринарную клинику.

На этом хорошие новости для этого замечательного семейства не закончились. Им всем нашли новые дом. Ши Бао теперь будет жить вместе с Джилл Робинсон, основательницей и главным исполнительным директором Animals Asia, организации, которая и спасла песиков.

Здоровый малыш отправится жить в Норвегию. А его братик, как только полностью поправит свое здоровье, переберется в Канаду.

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