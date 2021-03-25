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    Фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков, покорили сеть

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    Фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков, покорили сеть

    Собачка попала под поезд

    Животные способны приспосабливаться. Даже после того, как их семьи отказываются от них и выгоняют на улицу, они до последнего готовы сражаться за свою жизнь. И уж тем более за жизнь своего потомства.

    Эта история о невероятной собачке Ши Бао из Китая, история которой стала известна на весь мир.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

    Но наша героиня оказалась настоящим бойцом. Они не собиралась сдаваться и даже привела на этот свет замечательное потомство. 4 прелестных щенка стали ее смыслом жизни.

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    Фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков, покорили сеть
    Фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков, покорили сеть
    Фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков, покорили сеть
    Фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков, покорили сеть
    Фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков, покорили сеть
    Фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков, покорили сеть

    Каждый день она обходит со своими крохами железнодорожный вокзал в поисках пищи. Щенки всегда держаться рядом со своей мамой. Они знают, что она не позволит этому миру обидеть их.

    Историю мамы-героини рассказали местные интернет-издания и она тут же стала вирусной, облетев весь мир. А спасательная организация AnimalsAsia.org, узнав о Ши Бао, тут отправилась ее поиски.

    Спасатели сумели найти собачку и ее двух щенкох. К сожалению, еще двое малышей не выжили. Один из найденых щенков был в плохом состоянии и люди поспешили в ветеринарную клинику.

    На этом хорошие новости для этого замечательного семейства не закончились. Им всем нашли новые дом. Ши Бао теперь будет жить вместе с Джилл Робинсон, основательницей и главным исполнительным директором Animals Asia, организации, которая и спасла песиков.

    Здоровый малыш отправится жить в Норвегию. А его братик, как только полностью поправит свое здоровье, переберется в Канаду.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: фотография животные
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