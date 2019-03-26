Самолет British Airways вместо Германии по ошибке приземлился в Шотландии
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Причиной инцидента стал неверный план полета, который вручили пилотам в аэропорту Лондона
25 марта самолет авиакомпании British Airways вылетел из Лондона в немецкий Дюссельдорф. Но по ошибке приземлился в столице Шотландии - Эдинбурге, сообщает BBC.
Эдинбург находится в 844 километрах от Дюссельдорфа. Когда пассажирам объявили, что они в Шотландии, многие решили, что экипаж над ними пошутил.
Причиной ошибки стал неверный план полета, который вручили пилотам и диспетчерским службам в аэропорту Лондона. В документе пунктом назначения был указан шотландский город. По словам пилота, управлявшего судном, раньше такого никогда не было.
Через два часа самолет все же отправился в Германию и благополучно доставил всех пассажиров, куда они изначально и планировали полететь.
В British Airways извинились перед клиентами и заверили, что с каждым из них свяжутся отдельно.
Джерело: Esquire