Самолет British Airways вместо Германии по ошибке приземлился в Шотландии



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unsplash / @francoisvanwyk

Причиной инцидента стал неверный план полета, который вручили пилотам в аэропорту Лондона

25 марта самолет авиакомпании British Airways вылетел из Лондона в немецкий Дюссельдорф. Но по ошибке приземлился в столице Шотландии - Эдинбурге, сообщает BBC.

Эдинбург находится в 844 километрах от Дюссельдорфа. Когда пассажирам объявили, что они в Шотландии, многие решили, что экипаж над ними пошутил.

Причиной ошибки стал неверный план полета, который вручили пилотам и диспетчерским службам в аэропорту Лондона. В документе пунктом назначения был указан шотландский город. По словам пилота, управлявшего судном, раньше такого никогда не было.

Через два часа самолет все же отправился в Германию и благополучно доставил всех пассажиров, куда они изначально и планировали полететь.

В British Airways извинились перед клиентами и заверили, что с каждым из них свяжутся отдельно.

Джерело: Esquire