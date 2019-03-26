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    Курьез

    Самолет British Airways вместо Германии по ошибке приземлился в Шотландии

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    unsplash / @francoisvanwyk - Самолет British Airways вместо Германии по ошибке приземлился в Шотландии
    unsplash / @francoisvanwyk

    Причиной инцидента стал неверный план полета, который вручили пилотам в аэропорту Лондона

    25 марта самолет авиакомпании British Airways вылетел из Лондона в немецкий Дюссельдорф. Но по ошибке приземлился в столице Шотландии - Эдинбурге, сообщает BBC.

    Эдинбург находится в 844 километрах от Дюссельдорфа. Когда пассажирам объявили, что они в Шотландии, многие решили, что экипаж над ними пошутил.

    Причиной ошибки стал неверный план полета, который вручили пилотам и диспетчерским службам в аэропорту Лондона. В документе пунктом назначения был указан шотландский город. По словам пилота, управлявшего судном, раньше такого никогда не было.

    Через два часа самолет все же отправился в Германию и благополучно доставил всех пассажиров, куда они изначально и планировали полететь.

    В British Airways извинились перед клиентами и заверили, что с каждым из них свяжутся отдельно.

     

    Джерело: Esquire

    самолет
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