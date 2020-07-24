Теракт в Луцке: как в соцсетях шутят над Зеленским, Аваковым и террористом



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«Штурм будет или я домой пошел?»

События в Луцке не обошли своим вниманием сетевые шутники.

В частности, скандальная видеозапись с моментом задержания террориста Максима Кривоша, который более 12 часов удерживал заложников, стала причиной появления серии фотожаб. Особенно от их авторов досталось главе МВД Арсену Авакову и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, что на видео видно, что задержание террориста и освобождение заложников произошло еще до того, как начался вероятный штурм автобуса.

В частности, Кривош выходит из поднятыми руками из автобуса, а потом стоит и ждет, пока его задержат.

После этого из автобуса выходят люди, которые там находились в заложниках.

Позже сбоку подъезжает бронетранспортер, а потом слышно, как взрывается светошумовая граната.

Напомним, 21 июля в Луцке Максим Кривош («Максим Плохой») захватил автобус с 13 пассажирами, который следовал по маршруту «Берестечко - Красниловка». По словам террориста, у него было автоматическое оружие, гранаты и две бомбы, еще одна взрывчатка была спрятана в другом людном месте города.

Террорист требовал, чтобы председатели судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей и олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что они - террористы в законе. От президента Владимира Зеленского Кривош требовал записать видеообращение со словами: «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем».

Зеленский заявил, что взял ситуацию под личный контроль. На место происшествия вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков.

Спецоперация по освобождению заложников длилась почти 10 часов. После телефонного разговора с Зеленским Кривош отпустил из автобуса трех человек - беременную женщину, ребенка и пенсионерку. Далее Зеленский выполнил требование террориста, выложив видеообращение в Фейсбуке, после чего Кривош сдался правоохранителям. Сразу после задержания террориста около 21:30 видео было удалено.

В конце спецоперации на место происшествия приехал БТР для штурма, однако необходимости в этом уже не было.