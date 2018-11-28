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    Курьез

    В США отменили спектакль «Монологи вагины», потому что не у всех женщин есть вагины

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    В США отменили спектакль «Монологи вагины», потому что не у всех женщин есть вагины
    Фото:folioweekly.com

    Студенты предлагали изменить текст представления, чтобы сделать его более инклюзивным

    Университет Истерн Мичиган (США) отменил уже запланированный спектакль «Монологи вагины», так как постановка оказалась недостаточно инклюзивной, - сообщает Platfor.ma.

    Известна пьеса была написана в 1994 драматургом Ив Энцлером. В ее основе - интервью 200 женщин из разных уголков мира, которые подвергались различным формам насилия. Острая тема и скандальность постановок привела к тому, что книга была переведена на 45 языков и шла более чем в 130 странах мира.

    При этом во многих странах, включая США, эти представления вызвали противоречивую реакцию через изображение нетрадиционных форм сексуальности. Впрочем, в Истерн Мичиган проблемы возникли по другому поводу.

    Дело в том, что недавно в этом университете прошел семинар «Не у всех женщин есть вагины». После этого среди студентов устроили опрос о возможности показа известной постановки в их университете. Большинство из них согласились, что «Монологи вагины» трактуют феминизм исключительно в пользу цисгендерных женщин - то есть таких, идентичность которых совпадает с их биологическим полом.

    Студенты предлагали изменить текст представления, однако постановщики не могут править его без одобрения правообладателя, поэтому выступление решили просто отменить.

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