Японка создает сказочные блюда из простых продуктов, перед которыми невозможно устоять



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Девушка даже создала аккаунт в соцсетях, посвященный своим творениям

Любой родитель знает, какими привередливыми и разборчивыми могут быть дети, когда дело доходит до еды. Для них важен не только вкус блюд, но и их внешний вид. Вот почему многим родителям стоит поучиться оформлению приемов пищи у этой многодетной матери из Токио.

Этони Мама воспитывает трех девочек в возрасте 11, 7 и 9 лет. Японка точно знает, как угодить своим маленьким кулинарным критикам. Многодетная мать создает красочные, необычные сервировки блюд, которые не оставят равнодушным ни одного ребенка, да и взрослым будет сложно устоять.

Девушка даже создала аккаунт в Instagram, посвященный своим творениям. Аппетитные завтраки, обеды и ужины принесли Этони уже более 110 тысяч подписчиков, среди которых множество родителей, желающих научиться украшать блюда так же круто для своих домочадцев.

На украшения блюд японку вдохновляют любимые персонажи ее дочек, а одним из главных ингредиентов является яйцо. Самое главное, что работы многодетной Этони получаются не только красивыми, но и полезными!