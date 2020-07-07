Фото отцов, которые не смогли сдержать эмоции при виде дочерей в день свадьбы



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День бракосочетания почти всегда наполнен яркими эмоциями

Любовь родителей и детей — одна из самых крепких и особенных вещей во всем мире. Отцы и матери всегда внимательно следят за успехами и развитием своих чад, но порой даже не замечают, что те уже давно стали взрослыми и самостоятельными личностями. Такое осознание чаще всего приходит к родителям на свадьбах, когда их дети создают собственную ячейку общества.

День бракосочетания почти всегда наполнен яркими эмоциями, которые невероятно сложно держать в себе. Собрали для вас снимки, на которых запечатлена реакция отцов на дочерей перед алтарем.

«Рука любви», «Последний поцелуй», «Невероятные эмоции», «Самое ценное объятие», «Прикосновение любимой дочки», «Держи меня крепко», «Огоооооо!», «Не могу сдержать слез», «Самые яркие эмоции», «Я всегда буду рядом», «Когда дочка слишком красива», - комментируют фото пользователи сети.