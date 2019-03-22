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    Жизнь

    По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы

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    Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк - По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы
    Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк
    instagram.com/royal_f.a.m.i.l.y

    Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поженились в октябре прошлого года, но к своим рабочим обязательствам приступили только сейчас

    Вчера молодожены вместе с отцом Евгении, принцем Эндрю, посетили ортопедическую больницу в Лондоне, чтобы открыть новый корпус.

    Экскурсию по новому отделению больницы принцессе, ее мужу и отцу провели врачи нового отделения. Для мероприятия Евгения выбрала кремовое платье марки Maje.

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    По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы
    По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы
    По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы
    По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы
    По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы
    По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы
    По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы
    instagram.com/royal_f.a.m.i.l.y

    Ортопедическая больница в Лондоне - особое место для Евгении, именно здесь ей сделали операцию по исправлению сколиоза в 12 лет. Все это время принцесса поддерживала теплые отношения со своим лечащим врачом и даже пригласила ее на свою свадьбу.  

    Джерело: Hello!

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