По заданию королевы Елизаветы II: принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк впервые вышли в свет после свадьбы



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Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк instagram.com/royal_f.a.m.i.l.y

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк поженились в октябре прошлого года, но к своим рабочим обязательствам приступили только сейчас

Вчера молодожены вместе с отцом Евгении, принцем Эндрю, посетили ортопедическую больницу в Лондоне, чтобы открыть новый корпус.

Экскурсию по новому отделению больницы принцессе, ее мужу и отцу провели врачи нового отделения. Для мероприятия Евгения выбрала кремовое платье марки Maje.

Ортопедическая больница в Лондоне - особое место для Евгении, именно здесь ей сделали операцию по исправлению сколиоза в 12 лет. Все это время принцесса поддерживала теплые отношения со своим лечащим врачом и даже пригласила ее на свою свадьбу.

Джерело: Hello!