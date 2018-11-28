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    Жизнь

    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни

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    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни

    По мнению Арнольда, современные тренажеры дают бодибилдерам гораздо больше возможностей

    Американском актеру, бодибилдеру и политику Арнольду Шварценеггеру 71 год, но он не оставляет занятий в спортзале. О том, что колени уже не те и о спорте в своей жизни «Терминатор» рассказал журналу Men's Health.

    «Приседания и другие упражнения на ноги с весом - их я больше не могу делать. Колени подводят. А я должен беречь мои колени, потому что хочу кататься на лыжах», - объяснил Шварценеггер, который недавно посетил Киев.

    «В основном я езжу на велосипеде и хочу ездить на велосипеде по всему миру. Когда я путешествую, то езжу на велосипеде. Когда еду за покупками или еще куда-то, то делаю это на велосипеде, потому что так ты можешь и ноги нагружать, и видеть город в совершенно иной способ», - поделился он.

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    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни
    71-летний «железный Арни» Шварценеггер рассказал о спорте в своей жизни

    По мнению Арнольда, современные тренажеры дают бодибилдерам гораздо больше возможностей и вариантов работы над телом, чем было в его молодые годы, и это прекрасно.

    «Такой парень, как я, у которого была операция на плече, операция на бедре, операция на колене - всегда может, как я, найти упражнение, которое обходить его больное место. Я не могу делать разводку с гантелями стоя, но могу пойти и подобрать себе тренажер, на котором делать то же, но без боли», - отметил Шварценеггер, недавно накормивший кашей пожарных Калифорнии.

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