83-летний Ален Делон госпитализирован с приступом острой мигрени



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Ален Делон

По мнению медиков, нынешнее самочувствие актера может быть связано с учащающимися приступами аритмии

В американскую больницу пригорода Парижа Нейи-сюр-Сен 14 июня доставили Алена Делона. Известный 83-летний французский актер страдает от головных болей. По мнению медиков, мигрень может быть связана с учащающимися приступами аритмии.

Представитель актера успокоил прессу. Он сообщил, что Алену Делону становится лучше. По прогнозам врачей, уже вечером артист может покинуть палату. Делону осталось пройти медицинское обследование. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Ален Делон снялся более чем в 90 различных кинокартинах. Зрителям актер запомнился по ролям в «Зорро», «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и другим. Секс-символ 60-80-х годов завершил актерскую карьеру в 2017 году.