Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)



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Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Певица вместе со своим женихом пришла на съемочную площадку, где она играет одну из главных ролей в фильме о стриптизершах

В то время, как кольцо обвинений вокруг Алекса Родригеса продолжает сужаться с появлением новых подробностей адюльтера, его невеста Дженнифер Лопес не собирается воспринимать их всерьез. Певица лишний раз это доказала, появившись на съемках фильма «Мошенницы» о стриптизершах в компании своего возлюбленного.

На площадке звезду заметили, когда она нежно целовала маленького щенка, а позже ее застали милующейся со своим женихом.

Его, похоже, тоже не сильно волнует, что о нем болтают и он без стеснения выказывает свои чувства по отношению к Джей Ло на публике. В какой-то момент он даже позволил себе шалость - не смог удержаться от прилива чувств и слегка сжал ягодицы свое возлюбленной, пишет Ibtimes.

Отметим, что вместе с Лопес в «Мошенницах» снимается Карди Би, которая до того, как стала известна, работала в стриптиз-баре.

Напомним, что Родригес сделал певице предложение 9 марта, подарив ей кольцо за $4,5 миллионов долларов. Спустя всего несколько часов экс-супруг Джессики Кансеко - игрок Yankees - обвинил его в любовной интрижке со своей бывшей женой.