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    Жизнь

    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)

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    Алекс Родригес и Дженнифер Лопес - Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

    Певица вместе со своим женихом пришла на съемочную площадку, где она играет одну из главных ролей в фильме о стриптизершах

    В то время, как кольцо обвинений вокруг Алекса Родригеса продолжает сужаться с появлением новых подробностей адюльтера, его невеста Дженнифер Лопес не собирается воспринимать их всерьез. Певица лишний раз это доказала, появившись на съемках фильма «Мошенницы» о стриптизершах в компании своего возлюбленного.

    На площадке звезду заметили, когда она нежно целовала маленького щенка, а позже ее застали милующейся со своим женихом.

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    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)
    Алекс Родригес на публике ущипнул за ягодицы Дженнифер Лопес (фото)

    Его, похоже, тоже не сильно волнует, что о нем болтают и он без стеснения выказывает свои чувства по отношению к Джей Ло на публике. В какой-то момент он даже позволил себе шалость - не смог удержаться от прилива чувств и слегка сжал ягодицы свое возлюбленной, пишет Ibtimes.

    Отметим, что вместе с Лопес в «Мошенницах» снимается Карди Би, которая до того, как стала известна, работала в стриптиз-баре.

    Напомним, что Родригес сделал певице предложение 9 марта, подарив ей кольцо за $4,5 миллионов долларов. Спустя всего несколько часов экс-супруг Джессики Кансеко - игрок Yankees -  обвинил его в любовной интрижке со своей бывшей женой.

     

    певица Дженнифер Лопес
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