Алессандра Амбросио запустила коллекцию купальников: соблазнительные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

24tv.ua

37-летняя бразильская супермодель, более известная как «ангел» Victoria's Secret, Алессандра Амбросио запустила свой бренд купальников GAL Floripa

Алессандра запустила проект вместе со своей младшей сестрой Алин (Aline) и лучшей подругой Жизель Кориа (Gisele Cória).

Супермодель рассказала, что всегда мечтала о запуске коллекции купальников еще с юности.

«Мы всегда мечтали об этом. Мы выросли в Флорианополис, который является островом на юге Бразилии, и купальники всегда были нашей второй кожей. Мы были всегда в купальниках, идя с одного пляжа к другому, и всегда хотели иметь собственный магазин бикини. Это была наша мечта, когда нам было 18 лет», – рассказала Амброзио.

Так, имя бренда GAL Floripa возникло из сочетания букв их имен (Gisele + ALessandra + Aline) и названия их любимого пляжа.

Добавим, что на большинстве снимков в новой коллекции купальников моделью выступила сама Алессандра Амбросио.





Джерело: 24tv.ua