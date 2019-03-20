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    Жизнь

    Алессандра Амбросио запустила коллекцию купальников: соблазнительные фото

    • Розсилка
    Алессандра Амбросио запустила коллекцию купальников: соблазнительные фото
    24tv.ua

    37-летняя бразильская супермодель, более известная как «ангел» Victoria's Secret, Алессандра Амбросио запустила свой бренд купальников GAL Floripa

    Алессандра запустила проект вместе со своей младшей сестрой Алин (Aline) и лучшей подругой Жизель Кориа (Gisele Cória).

    Супермодель рассказала, что всегда мечтала о запуске коллекции купальников еще с юности.

    «Мы всегда мечтали об этом. Мы выросли в Флорианополис, который является островом на юге Бразилии, и купальники всегда были нашей второй кожей. Мы были всегда в купальниках, идя с одного пляжа к другому, и всегда хотели иметь собственный магазин бикини. Это была наша мечта, когда нам было 18 лет», – рассказала Амброзио.

    Так, имя бренда GAL Floripa возникло из сочетания букв их имен (Gisele + ALessandra + Aline) и названия их любимого пляжа.

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    24tv.ua
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    24tv.ua
    24tv.ua
    24tv.ua
    24tv.ua
    24tv.ua
    Алессандра Амбросио запустила коллекцию купальников: соблазнительные фото
    24tv.ua
    24tv.ua
    24tv.ua

    Добавим, что на большинстве снимков в новой коллекции купальников моделью выступила сама Алессандра Амбросио.


    Джерело: 24tv.ua

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