Алессандра Амбросио устроила прощальную вечеринку с «ангелами» Victoria's Secret
- Вчора, 18:40
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На днях Белла Хадид, Адриана Лима, Сара Сампайо, Кэндис Свейнпол, Стелла Максвелл и другие участницы шоу Victoria's Secret любовались показом во время трансляции на канале CBS в рамках вечеринки Pink Carpet в Нью-Йорке.
Но не было на ней одного из главных «ангелов» бренда - Алессандры Амбросио, для которой показ в Шанхае стал последним «ангельским» дефиле.
Вместо этого Алессандра устроила свою собственную прощальную вечеринку, на которую позвала близких подруг.
Местом действия стал отель The London Hotel West Hollywood, в качестве концепции была выбрана пижамная стилистика. Амбросио выделялась на фоне девушек, одетых в черные комплекты, своим луком в самых «ангельских» тонах - розовых. Пусть сама Алессандра не написала о том, что эта вечеринка - прощальная, но поклонники и так все поняли.
Джерело: Hello!