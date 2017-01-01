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    Шоу-біз

    Алессандра Амбросио устроила прощальную вечеринку с «ангелами» Victoria's Secret

    На днях Белла Хадид, Адриана Лима, Сара Сампайо, Кэндис Свейнпол, Стелла Максвелл и другие участницы шоу Victoria's Secret любовались показом во время трансляции на канале CBS в рамках вечеринки Pink Carpet в Нью-Йорке.
    Но не было на ней одного из главных «ангелов» бренда - Алессандры Амбросио, для которой показ в Шанхае стал последним «ангельским» дефиле. [READ_MORE] Вместо этого Алессандра устроила свою собственную прощальную вечеринку, на которую позвала близких подруг. Местом действия стал отель The London Hotel West Hollywood, в
    • Вчора, 18:40
    • Розсилка

    На днях Белла Хадид, Адриана Лима, Сара Сампайо, Кэндис Свейнпол, Стелла Максвелл и другие участницы шоу Victoria's Secret любовались показом во время трансляции на канале CBS в рамках вечеринки Pink Carpet в Нью-Йорке.

    Но не было на ней одного из главных «ангелов» бренда - Алессандры Амбросио, для которой показ в Шанхае стал последним «ангельским» дефиле.

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    Вместо этого Алессандра устроила свою собственную прощальную вечеринку, на которую позвала близких подруг.

    Местом действия стал отель The London Hotel West Hollywood, в качестве концепции была выбрана пижамная стилистика. Амбросио выделялась на фоне девушек, одетых в черные комплекты, своим луком в самых «ангельских» тонах - розовых. Пусть сама Алессандра не написала о том, что эта вечеринка - прощальная, но поклонники и так все поняли.

    Джерело: Hello!

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