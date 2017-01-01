Алессандра Амбросио устроила прощальную вечеринку с «ангелами» Victoria's Secret

На днях Белла Хадид, Адриана Лима, Сара Сампайо, Кэндис Свейнпол, Стелла Максвелл и другие участницы шоу Victoria's Secret любовались показом во время трансляции на канале CBS в рамках вечеринки Pink Carpet в Нью-Йорке.

Но не было на ней одного из главных «ангелов» бренда - Алессандры Амбросио, для которой показ в Шанхае стал последним «ангельским» дефиле. [READ_MORE] Вместо этого Алессандра устроила свою собственную прощальную вечеринку, на которую позвала близких подруг. Местом действия стал отель The London Hotel West Hollywood, в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На днях Белла Хадид, Адриана Лима, Сара Сампайо, Кэндис Свейнпол, Стелла Максвелл и другие участницы шоу Victoria's Secret любовались показом во время трансляции на канале CBS в рамках вечеринки Pink Carpet в Нью-Йорке.

Но не было на ней одного из главных «ангелов» бренда - Алессандры Амбросио, для которой показ в Шанхае стал последним «ангельским» дефиле.

Вместо этого Алессандра устроила свою собственную прощальную вечеринку, на которую позвала близких подруг.

Местом действия стал отель The London Hotel West Hollywood, в качестве концепции была выбрана пижамная стилистика. Амбросио выделялась на фоне девушек, одетых в черные комплекты, своим луком в самых «ангельских» тонах - розовых. Пусть сама Алессандра не написала о том, что эта вечеринка - прощальная, но поклонники и так все поняли.

Джерело: Hello!