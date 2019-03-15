Амаль и Джордж Клуни сверкали на благотворительном мероприятии в Эдинбурге



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Амаль и Джордж Клуни

Организаторы высоко оценили деятельность супругов

Амаль и Джордж Клуни много внимание уделяют благотворительности, гуманитарным проблемам, борьбе за права человека по всему миру. На этой неделе об этой части их жизни пресса писала не раз. Два дня назад звездная пара побывала на торжественном ужине в Букингемском дворце, посвященном основанной принцем Чарльзом благотворительной организации Prince's Trust, а сегодня посетила гала-вечер в Эдинбурге, где тоже говорили о филантропии.

В столице Шотландии прошло ежегодное мероприятие People’s Postcode Lottery Charity Gala. Его организаторы высоко оценили деятельность организации Clooney Foundation for Justice, которую основали супруги Клуни.

На красной дорожке Амаль и Джордж появились, держась за руки и улыбаясь. Супруга актера выглядела элегантно в темно-синем комбинезоне и однотонных туфлях. Яркой деталью ее образа стал клатч леопардовой расцветки.