  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Арахамия со «слугами народа» отпраздновали отпуск под «Черный бумер» (видео)

    • Розсилка
    <p>В сети показали, как Давид Арахамия отпраздновал закрытие сессии Совета</p> <div></div> - Арахамия со «слугами народа» отпраздновали отпуск под «Черный бумер» (видео)

    В сети показали, как Давид Арахамия отпраздновал закрытие сессии Совета

    Давид Арахамия отгулял на вечеринке в клубе по случаю закрытия сессии Рады

    В пятницу вечером, 17 июля, народные депутаты из фракции «Слуга народа» решили отпраздновать выход в отпуск вечеринкой в ночном клубе, где выступал исполнитель Сергей Пархоменко (рэпер Серега).

    Председатель фракции «Слуги народа» в белой вышиванке с бокалом в руке танцует под песню «Черный бумер».

    «Очень рад за наших счастливых, а главное, свободных от работы депутатов. В отпуск вчера шли в сопровождении «черного бумера» (хит рэпера Сереги - Ред.). Давиду Арахамия за вышиванку отдельная благодарность», - говорится в сообщении.

    Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно народных депутатов, которые танцуют под музыку. При этом они не придерживаются безопасного расстояния между друг другом, и находятся без индивидуальных средств защиты.

    Кто еще кроме Арахамия из нардепов присутствовал на пати - точно неизвестно, потому что изображение размыто.

     Читайте также: Как у Пескова. Депутатка пришла в Раду с иконкой и блокатором против коронавируса (фото)
    Давид Арахамия отпуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ