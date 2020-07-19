Арахамия со «слугами народа» отпраздновали отпуск под «Черный бумер» (видео)



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В сети показали, как Давид Арахамия отпраздновал закрытие сессии Совета

Давид Арахамия отгулял на вечеринке в клубе по случаю закрытия сессии Рады

В пятницу вечером, 17 июля, народные депутаты из фракции «Слуга народа» решили отпраздновать выход в отпуск вечеринкой в ночном клубе, где выступал исполнитель Сергей Пархоменко (рэпер Серега).

Председатель фракции «Слуги народа» в белой вышиванке с бокалом в руке танцует под песню «Черный бумер».

«Очень рад за наших счастливых, а главное, свободных от работы депутатов. В отпуск вчера шли в сопровождении «черного бумера» (хит рэпера Сереги - Ред.). Давиду Арахамия за вышиванку отдельная благодарность», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно народных депутатов, которые танцуют под музыку. При этом они не придерживаются безопасного расстояния между друг другом, и находятся без индивидуальных средств защиты.

Кто еще кроме Арахамия из нардепов присутствовал на пати - точно неизвестно, потому что изображение размыто.