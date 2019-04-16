Ася из сериала «Школа» выходит замуж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Яркая героиня популярного украинского сериала Карина Чернявская собралась под венец

Исполнительница роли Аси в сериале «Школа» Карина Чернявская выходит замуж.

Ее возлюбленный Роман Магрицкий сделал ей предложение во время фан-встречи во Львове. Парень вышел на сцену, встал на одно колено и предложил выйти замуж.

Радостной новостью Карина Чернявская поделилась в соцсети. Кроме этого девушка призналась, что до сих пор испытывает шок.

«Я не могу передать эмоций сегодняшнего дня! Ром, я люблю тебя! Мы вдвоём запомним этот день надолго. Спасибо всем за поздравления! Я ещё до сих пор в шоке, и в большом счастье. Всем любви», - отметила Чернявская в соцсети.