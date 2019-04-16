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    Жизнь

    Ася из сериала «Школа» выходит замуж

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    Ася из сериала «Школа» выходит замуж

    Яркая героиня популярного украинского сериала Карина Чернявская собралась под венец

    Исполнительница роли Аси в сериале «Школа» Карина Чернявская выходит замуж.

    Ее возлюбленный Роман Магрицкий  сделал ей предложение во время фан-встречи во Львове. Парень вышел на сцену, встал на одно колено и предложил выйти замуж. 

    Радостной новостью Карина Чернявская поделилась в соцсети. Кроме этого девушка призналась, что до сих пор испытывает шок.

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    Ася из сериала «Школа» выходит замуж
    Ася из сериала «Школа» выходит замуж
    Ася из сериала «Школа» выходит замуж
    Ася из сериала «Школа» выходит замуж

    «Я не могу передать эмоций сегодняшнего дня! Ром,  я люблю тебя! Мы вдвоём запомним этот день надолго. Спасибо всем за поздравления! Я ещё до сих пор в шоке, и в большом счастье. Всем любви», - отметила Чернявская в соцсети.

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