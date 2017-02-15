Беременная Лилия Ребрик показала, как балует свою семью

Украинская телеведущая призналась, что любит готовить для своих родных

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая готовится в скором времени стать мамой во второй раз, продемонстрировала свои кулинарные таланты.

Соответствующим видеороликом телеведущая поделилась на своей странице в соцсети Facebook.

«Когда появляется немного больше свободного времени - начинаешь готовить и экспериментировать. Обожаю готовить для своих родных и терпеть не могу готовить самой себе. Люблю когда мне что-то готовят», - призналась Ребрик.

Отметим, что несмотря на внушительный срок беременности, Лилия Ребрик продолжает работать.

«Я вам скажу, что прямой эфир – это прекрасное лекарство от токсикоза! Как только я вхожу в кадр, у меня все волшебным образом проходит! Я всегда относилась к беременности как к прекрасному положению женщины. Вот мне нравится украинское выражение: «жінка при надії». Оно очень емкое», – отметила телеведущая в одном из интервью.