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    Беременная Лилия Ребрик показала, как балует свою семью

    Украинская телеведущая призналась, что любит готовить для своих родных
    Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая готовится в скором времени стать мамой во второй раз, продемонстрировала свои кулинарные таланты. Соответствующим видеороликом телеведущая поделилась на своей странице в соцсети Facebook.  «Когда появляется немного больше свободного времени - начинаешь готовить и
    • Сьогодні, 15:19
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    Телеведущая Лилия Ребрик
    Телеведущая Лилия Ребрик

    Украинская телеведущая призналась, что любит готовить для своих родных

    Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая готовится в скором времени стать мамой во второй раз, продемонстрировала свои кулинарные таланты.

    Соответствующим видеороликом телеведущая поделилась на своей странице в соцсети Facebook. 

    «Когда появляется немного больше свободного времени - начинаешь готовить и экспериментировать. Обожаю готовить для своих родных и терпеть не могу готовить самой себе. Люблю когда мне что-то готовят», - призналась Ребрик.

    Отметим, что несмотря на внушительный срок беременности, Лилия Ребрик продолжает работать.

    «Я вам скажу, что прямой эфир – это прекрасное лекарство от токсикоза! Как только я вхожу в кадр, у меня все волшебным образом проходит! Я всегда относилась к беременности как к прекрасному положению женщины. Вот мне нравится украинское выражение: «жінка при надії». Оно очень емкое», – отметила  телеведущая в одном из интервью.

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