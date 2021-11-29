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    Бизнесмен построил для своей жены копию Тадж-Махала

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    Бизнесмен построил для своей жены копию Тадж-Махала

    На создание копии ему потребовалось три года

    52-летний индийский бизнесмен Ананд Пракаш Чукси построил для своей 27-летней жены дом в виде мавзолея-мечети Тадж-Махал. Возведение здания обошлось в 20 миллионов рупий ($260 тысяч), пишет ВВС.

    Копия храма в три раз меньше оригинала. Она расположена в городе Бурханпур на частной территории и открыта для местных жителей. По словам Чукси, люди приходят сюда гулять и проводить свадебные фотосессии. «Я не останавливаю их, поскольку в нашем городе все всех знают», — объясняет бизнесмен.

    На создание копии ему потребовалось три года. В доме есть две основные спальни на отдельных этажах, библиотека и комната для медитации, а гостиную украшают мраморные колонны, изогнутая лестница и позолоченный потолок. Строгий исламский интерьер разбавлен современной мебелью.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Италии гинеколог предлагал пациенткам «исцеляющий секс».

    Гинеколог утверждал, что, поскольку он вакцинировался от ВПЧ, благодаря сексу с ним женщина получит необходимый иммунитет от вируса. Возмущенная странным предложением доктора итальянка попросила помощи у сотрудников телевидения, и они начали расследование: одна из журналисток притворилась пациенткой и пришла на прием к Миниелло.

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    Теги: курьез
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    Бизнесмен построил для своей жены копию Тадж-Махала