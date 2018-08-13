Более 100 деятелей культуры подписали открытое письмо с призывом освободить Сенцова



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Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов держит голодовку более 90 дней

120 деятелей культуры, среди которых министр культуры Франции Франсуаз Ниссен и режиссеры Жан-Люк Годар и Дэвид Кроненберг, подписали открытое письмо с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Авторы обращения просят представителей Евросоюза и ООН повлиять на президента России Владимира Путина, так как приговор Сенцову нарушает международное право.

«Если мы не будем действовать, то, значит, мы оставим Олега Сенцова умирать. Это стало бы отступлением от наших ценностей и принципов», — говорится в письме.

«Не заключается ли его единственная реальная «вина» в том, что он продемонстрировал свободу выражения мнения? Не стало ли его единственным «преступлением» то, что он смог показать свою политическую позицию через искусство?», - отмечает авторы письма.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был осужден на 20 лет. С 14 мая 2018 года, Олег объявил голодовку с требованием освободить всех украинских заключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Голодовка продолжается уже 92 дня.