Сестра Сенцова закликала не поширювати інформації про можливе звільнення українця, доки він не залишить Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко теж виступила зі схожими заявами

Сестра українця Олега Сенцова, який уже 91-й день голодує в російському ув’язненні, Наталя Каплан закликала не поширювати інформації про його можливе звільнення, навіть якщо це станеться, доки він не залишить Росії.

Після повідомлення минулої ночі про нібито можливе звільнення Сенцова, яка виявилася неправдивою, вона заявила, що ніч «була жахлива».

«Будь ласка, не треба телефонувати мамі Олега доти, доки інформація не підтверджена. Тим більше вночі, тим більше сторонній людині. Навіть якщо ви справді дізналися, що Олега відпускають, не треба видавати ніякої інформації, доки він не залишить Росії. Така завчасна інформація, навіть будучи правдою, може зашкодити ситуації. Всі ми бачимо, як усе нестабільно в царстві стабільності», – написала вона у фейсбуці, маючи на увазі Росію, керівництво якої заявляє про «стабільність» у цій державі.

Раніше 12 серпня перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко теж виступила зі схожими словами.

«72 дзвінки і 130 смс із 1-ї до 4-ї ночі. Без коментарів. Розумію, що всі прагнуть добрих новин і всі сподіваються на диво. Але все ж такі делікатні теми потребують публічного мовчання до факту підтвердження з офіційних джерел. Я це повторювала тисячі разів, що тема заручників і політв’язнів не допускає неперевіреної інформації, це надто дорого обходиться… Боремося далі, друзі. Разом. Але давайте без паніки і без неперевіреної інформації», – написала вона у фейсбуці.

Перед тим, у ніч на 12 серпня, російська журналістка Вікторія Івлєва написала у фейсбуці, ніби Олег Сенцов, «здається, врятований» і нібито літак із ним вилетів із Салехарда – центру Ямало-Ненецького автономного округу, де український режисер перебуває в ув’язненні в колонії в місті Лабитнангі. Це повідомлення широко розповсюдили в соцмережах. Але пізніше вночі вона додала, що ніякої нової інформації не має, а потім визнала: «Починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано насміялися». Відтак в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили кільком російським агентствам, що ця інформація не відповідає дійсності.

Кримчанин Олег Сенцов був засуджений у Росії в серпні 2015 року до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в окупованому Криму. Він провину не визнає. Правозахисники визнали його політичним в’язнем. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів у Росії й у Криму.

Станом на 12 серпня Сенцов голодує вже 91-й день. Попередніми днями з’являлися повідомлення, що стан його здоров’я помітно погіршився; російські тюремники заперечують це.

Джерело: Радіо Свобода