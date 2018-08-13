Сестра Сенцова про «звільнення» політв'язня: припускаю, це був чийсь злий жарт



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Олег Сенцов

Каплан попросила утриматись від розголошення неперевіреної інформації

Сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан припускає, що повідомлення про те, що нібито літак із політв'язнем вилетів з Салехарда і можливо прибуде до Києва, було чиїмось злим жартом, або хтось використав журналістку Вікторію Івлєву для дезінформації.

Про це вона сказала в ефірі «Громадського радіо».

Каплан вважає, що причиною такої реакції людей на допис російської журналістки у Facebook стала надія.

За її словами, люди почали поширювати інформацію та дзвонити їй і адвокату Сенцова, бо сподівались, що це правда.

Каплан знову попросила утриматись від розголошення неперевіреної інформації: «Не треба, будь ласка. Бо коли надії руйнуються, це набагато гірше».

Сестра політв’язня додала, що не вірить у теорії змов, але припускає, що це повідомлення було чиїмось злим жартом, або хтось використав журналістку Івлєву для дезінформації. Про те, хто б міг так вчинити, Каплан не знає.

Напередодні сестра Сенцова закликала не поширювати інформації про можливе звільнення українця, доки він не залишить Росії.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня, російська журналістка Вікторія Івлєва написала у Facebook, що Олег Сенцов, «здається, врятований» і нібито літак із ним вилетів із Салехарда – центру Ямало-Ненецького автономного округу, де український режисер перебуває в ув’язненні в колонії в місті Лабитнангі. Це повідомлення широко розповсюдили в соцмережах.

Але пізніше вночі вона додала, що ніякої нової інформації не має, а потім визнала: «Починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано насміялися».

У неділю вранці в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили кільком російським агентствам, що інформація журналістки не відповідає дійсності.

Кримчанин Олег Сенцов був засуджений у Росії в серпні 2015 року до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у плануванні терактів в окупованому Криму. Він провину не визнає. Правозахисники визнали його політичним в’язнем. 14 травня режисер оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів у Росії й у Криму.

Станом на 13 серпня Сенцов голодує вже 92-й день. Попередніми днями з’являлися повідомлення, що стан його здоров’я помітно погіршився; російські тюремники заперечують це.