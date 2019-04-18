Бритни Спирс положили в психиатрическую клинику против ее воли
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Розсилка
По некоторым данным, певица находится в лечебнице уже давно, с середины января
В начале апреля поклонников огорчило известие о госпитализации Бритни Спирс. Сообщалось, что певицу положили в психиатрическую клинику, где она проведет около месяца, а ее плачевное состояние вызвано тяжелой болезнью отца.
По некоторым сведениям, звезда могла оказаться в медучреждении против своей воли и находится там уже с середины января этого года. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что решение о принудительном лечении принял отец Бритни Джейми, который вот уже несколько лет является ее официальным опекуном.
Во время подготовки к своему новому концертному шоу Domination исполнительница перестала принимать медикаменты, прописанные ей психиатром. Ее состояние начало внушать опасения, и об этом немедленно сообщили родителю артистки.
Джейми выдвинул дочери ультиматум: чтобы продолжать работу, она должна вновь пить лекарства. Спирс отказалась это сделать, после чего отец поместил ее в лечебницу.
«Бритни находится в психиатрической больнице с середины января. Конечно, в официальном заявлении говорилось, что она оказалась там на прошлой неделе, но это не так. Она не хотела ложиться туда», - цитирует инсайдера издание Popculture.
Когда певица покинет клинику, неизвестно. Пока она находится там бессрочно.