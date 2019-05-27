Брижит Макрон в молочном пальто сходила на выборы



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Первая леди Франции предпочла светлые оттенки

В минувшие выходные состоялась выборы в Европарламент. На избирательном участке в городке Ле-Туке-Пари-Плаж в числе проголосовавших оказался 41-летний президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга, 66-летняя Брижит.

В этот день первая леди предпочла элегантный образ. Она надела белую рубашку и черные классические брюки, а сверху накинула пальто молочного цвета с черными пуговицами. Ее муж выбрал классический костюм и пальто.

Брижит Макарон считается одной из самых стильных женщин Франции. Она мастерски носит элегантные платья, классический костюмы, а также джинсы и вещи в стиле casual. Недавно первая леди пообщалась с представителям КНР в небесно-голубом костюме.

Недавно Брижит побывала на благотворительном футбольном матче между командами Variétés Club de France и Reims в городе Реймс. Для похода на игру она выбрала неофициальный образ, который завершила кроссовками Louis Vuitton.

Джерело: graziamagazine.ru