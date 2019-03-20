  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Как выглядела Брижит Макрон на благотворительном вечере в Париже

    • Розсилка
    Брижит Макрон - Как выглядела Брижит Макрон на благотворительном вечере в Париже
    Брижит Макрон

    Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона восхитила стильным луком

    65-летняя Брижит Макрон приняла участие во встрече Консультативного совета по вопросам гендерного равенства в Париже. На этот раз Брижит уделила внимание еще одному важному социальному мероприятию: вчера, 18 марта, она посетила благотворительный гала-вечер фонда, который занимается изучением болезни Альцгеймера.

    Для выхода Макрон, известная своей элегантностью, выбрала официальный образ в сдержанных тонах: платье-футляр оттенка свежего сливочного масла Брижит дополнила строгим черным пальто.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Как выглядела Брижит Макрон на благотворительном вечере в Париже
    Как выглядела Брижит Макрон на благотворительном вечере в Париже
    Как выглядела Брижит Макрон на благотворительном вечере в Париже
    Как выглядела Брижит Макрон на благотворительном вечере в Париже

    Такой стиль уже можно назвать фирменным для первой леди Франции: минималистичные платья без излишней декоративной отделки в стиле 60-х и пальто прямого кроя явно составляют значительную часть гардероба Макрон.

    Эта подчеркнуто изящная, но не вычурная манера одеваться и прославила Брижит, ведь даже легендарный Карл Лагерфельд отметил ее умение подать себя:

    «За границей со времен Брижит Бардо самой популярной француженкой является Брижит Макрон. А еще у нее самые красивые ноги в Париже», - говорил Кайзер мира моды.

     

    знаменитости мода и красота как быть модным
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ