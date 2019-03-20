Как выглядела Брижит Макрон на благотворительном вечере в Париже



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Брижит Макрон

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона восхитила стильным луком

65-летняя Брижит Макрон приняла участие во встрече Консультативного совета по вопросам гендерного равенства в Париже. На этот раз Брижит уделила внимание еще одному важному социальному мероприятию: вчера, 18 марта, она посетила благотворительный гала-вечер фонда, который занимается изучением болезни Альцгеймера.

Для выхода Макрон, известная своей элегантностью, выбрала официальный образ в сдержанных тонах: платье-футляр оттенка свежего сливочного масла Брижит дополнила строгим черным пальто.

Такой стиль уже можно назвать фирменным для первой леди Франции: минималистичные платья без излишней декоративной отделки в стиле 60-х и пальто прямого кроя явно составляют значительную часть гардероба Макрон.

Эта подчеркнуто изящная, но не вычурная манера одеваться и прославила Брижит, ведь даже легендарный Карл Лагерфельд отметил ее умение подать себя:

«За границей со времен Брижит Бардо самой популярной француженкой является Брижит Макрон. А еще у нее самые красивые ноги в Париже», - говорил Кайзер мира моды.