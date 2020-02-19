Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
По словам актрисы, бойфренд швырял ее в стену и бил кулаками
Весной прошлого года актер Брайан Хикерсон уже показывал своей девушке Хайден Панеттьери, как сильно ее любит: тогда он сломал ей нос и оставил на память много ушибов. Правда, к осени Хайден его простила и не стала давать показания, так что наказывать парня за домашнее насилие не стали. Актеры помирились и возобновили отношения.
14 февраля этого года ситуация повторилась: по словам актрисы, бойфренд швырял ее в стену и бил кулаками. Хикерсона снова арестовали, его дальнейшая судьба зависит от того, на сколько избиений расчитано терпение Хайден.
Напомним, 30-летняя Панеттьери девять лет встречалась с боксером Владимиром Кличко и родила ему дочь Кайю, которой сейчас пять лет. После расставания родителей девочка живет с отцом и бабушкой в Киеве и практически не видит мать.