Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд



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30-летняя Панеттьери девять лет встречалась с боксером Владимиром Кличко и родила ему дочь Кайю

По словам актрисы, бойфренд швырял ее в стену и бил кулаками

Весной прошлого года актер Брайан Хикерсон уже показывал своей девушке Хайден Панеттьери, как сильно ее любит: тогда он сломал ей нос и оставил на память много ушибов. Правда, к осени Хайден его простила и не стала давать показания, так что наказывать парня за домашнее насилие не стали. Актеры помирились и возобновили отношения.

14 февраля этого года ситуация повторилась: по словам актрисы, бойфренд швырял ее в стену и бил кулаками. Хикерсона снова арестовали, его дальнейшая судьба зависит от того, на сколько избиений расчитано терпение Хайден.

Напомним, 30-летняя Панеттьери девять лет встречалась с боксером Владимиром Кличко и родила ему дочь Кайю, которой сейчас пять лет. После расставания родителей девочка живет с отцом и бабушкой в Киеве и практически не видит мать.

Владимир Кличко и Хейден Панеттьер с дочерью