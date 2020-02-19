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    Жизнь

    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд

    • Розсилка
    30-летняя Панеттьери девять лет встречалась с боксером Владимиром Кличко и родила ему дочь Кайю - Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    30-летняя Панеттьери девять лет встречалась с боксером Владимиром Кличко и родила ему дочь Кайю

    По словам актрисы, бойфренд швырял ее в стену и бил кулаками

    Весной прошлого года актер Брайан Хикерсон уже показывал своей девушке Хайден Панеттьери, как сильно ее любит: тогда он сломал ей нос и оставил на память много ушибов. Правда, к осени Хайден его простила и не стала давать показания, так что наказывать парня за домашнее насилие не стали. Актеры помирились и возобновили отношения.

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    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд
    Бывшую невесту Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова избил бойфренд

    14 февраля этого года ситуация повторилась: по словам актрисы, бойфренд швырял ее в стену и бил кулаками. Хикерсона снова арестовали, его дальнейшая судьба зависит от того, на сколько избиений расчитано терпение Хайден.

    Напомним, 30-летняя Панеттьери девять лет встречалась с боксером Владимиром Кличко и родила ему дочь Кайю, которой сейчас пять лет. После расставания родителей девочка живет с отцом и бабушкой в Киеве и практически не видит мать.

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    Владимир Кличко и Хейден Панеттьер с дочерью

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