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    Шоу-биз

    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»

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    <p>Мейталь Дохан заявила о расставании со своим возлюбленным, знаменитым американским актером Аль Пачино</p> <div></div> - 79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»

    Мейталь Дохан заявила о расставании со своим возлюбленным, знаменитым американским актером Аль Пачино

    Девушка решила начать жизнь с чистого листа.

    Израильская артистка Мейталь Дохан и легендарный голливудский актер Аль Пачино встречались около двух лет. Инициатором разрыва стала актриса. Об этом она сама объявила в одном из своих последних интервью для журнала La'Isha magazine.

    Дохан отметила, что главной причиной их расставания стала большая разница в возрасте. По ее словам, быть пассией пожилого актера - довольно непростая миссия.

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    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»
    79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»

    «Трудно быть вместе с таким старым мужчиной. Долгое время я пыталась это отрицать, но теперь понимаю, что на самом деле он уже пожилой. Так что, несмотря на мою искреннюю любовь к нему, наш роман закончился довольно быстро», - призналась артистка.

     «Честно, он не любил тратить на меня деньги. Только периодически покупал мне цветы», - заявила Дохан. При этом, паре удалось сохранить дружеские отношения после разрыва. Аль Пачино и Мейталь Дохан видели вместе в октябре, на премьере фильма «Ирландец».

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