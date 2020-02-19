79-летнего Аль Пачино бросила девушка: «Он не любил тратить на меня деньги»



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Мейталь Дохан заявила о расставании со своим возлюбленным, знаменитым американским актером Аль Пачино

Девушка решила начать жизнь с чистого листа.

Израильская артистка Мейталь Дохан и легендарный голливудский актер Аль Пачино встречались около двух лет. Инициатором разрыва стала актриса. Об этом она сама объявила в одном из своих последних интервью для журнала La'Isha magazine.

Дохан отметила, что главной причиной их расставания стала большая разница в возрасте. По ее словам, быть пассией пожилого актера - довольно непростая миссия.

«Трудно быть вместе с таким старым мужчиной. Долгое время я пыталась это отрицать, но теперь понимаю, что на самом деле он уже пожилой. Так что, несмотря на мою искреннюю любовь к нему, наш роман закончился довольно быстро», - призналась артистка.

«Честно, он не любил тратить на меня деньги. Только периодически покупал мне цветы», - заявила Дохан. При этом, паре удалось сохранить дружеские отношения после разрыва. Аль Пачино и Мейталь Дохан видели вместе в октябре, на премьере фильма «Ирландец».