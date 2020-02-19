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    Шоу-биз

    В сеть слили видео, Роберт Дауни-младший учит текст для своей роли Железного Человека

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    В сеть слили видео, Роберт Дауни-младший учит текст для своей роли Железного Человека

    В сеть попало видео со съемок «Мстители: Финал»

    Хотя Роберт Дауни — младший навсегда оставил роль Железного Человека в прошлом и завязал с комиксами Marvel. Зрители экранизации комиксов все еще надеются на триумфальное возвращение полюбившегося героя.

    Тем временем его личный помощник Джимми Рич продолжает сливать в сеть уникальные фотографии и видео из жизни актера. Совсем недавно он опубликовал в своем личном инстаграме уникальный ролик, показывающий, как именно Дауни-младший готовится к съемкам эпизода в «Мстители: Финал».

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    Публикация от jimmy rich (@jimmy_rich)

    Актер сидит в кресле и вслух произносит реплики из фильма, при этом меняя интонацию и жестикуляцию. Все его сообщение действительно можно услышать в финале картины — это обращение Тони Старка к его дочери, Морган.

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