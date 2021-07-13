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    Делали селфи на башне: в Индии молнией убило 11 человек

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    Делали селфи на башне: в Индии молнией убило 11 человек

    Погибшие находились на вершине башни и фотографировались под дождем в грозу

    В индийском городе Джайпуре 11 человек погибли от удара молнии, пишет Би-би-си.

    Они делали селфи под дождем на сторожевой башне XII века Амбер-форт, популярной достопримечательности города. Двадцать семь человек находились на вершине башни и крепостной стене, когда произошел инцидент, и некоторые спрыгнули на землю.

    Старший офицер полиции сообщил, что большинство погибших на башне были молодыми людьми. Главный министр штата Ашок Гелот объявил о выплате компенсации семьям погибших в размере 500 000 рупий ($6700).

    Ежегодно от ударов молнии погибает в среднем около 2000 индийцев. Метеорологический департамент Индии отмечает, что с 1960-х годов смертность от ударов молний в стране удвоилась — одной из причин такого явления в ведомстве назвали изменение климата.

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    Теги: погибли селфи
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    Делали селфи на башне: в Индии молнией убило 11 человек