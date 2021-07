Скандальный американский певец сдался полиции

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях

52-летний рокер Мэрилин Мэнсон сдался полиции в Лос-Анджелесе: его обвиняют в нападении на оператора в 2019 году во время концерта. Поскольку музыкант обязался не совершать никаких преступлений, присутствовать на всех судебных заседаниях, а также избегать любых контактов с предполагаемой жертвой, он был освобожден из полицейского участка.

Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

