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    Скандальный американский певец сдался полиции

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    52-летний рокер Мэрилин Мэнсон - Скандальный американский певец сдался полиции
    52-летний рокер Мэрилин Мэнсон

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях

    52-летний рокер Мэрилин Мэнсон сдался полиции в Лос-Анджелесе: его обвиняют в нападении на оператора в 2019 году во время концерта. Поскольку музыкант обязался не совершать никаких преступлений, присутствовать на всех судебных заседаниях, а также избегать любых контактов с предполагаемой жертвой, он был освобожден из полицейского участка.

    Помимо нападения на видеооператора ранее Мэнсон был неоднократно обвинен в изнасилованиях и побоях. Последняя из предполагаемых жертв — бывшая девушка музыканта, которая рассказала, что Мэрилин помимо действий сексуального характера заставлял ее смотреть извращенное видео с его участием.

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Скандальный американский певец сдался полиции