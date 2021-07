Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото

Эти домашние питомцы всем своим видом показывает свое отношение к происходящему

Все или почти все любят делать селфи, а еще лучше с кем-то интересным. Наши любимые пушистики тоже вроде как попадают в эту категорию, вот только у них строго избирательная фотогеничность.

Это сидящая на стуле и когда умывающаяся кошечка в кадре получает невероятно красиво, но она же рядом со мной на селфи – какая-то пародия на кошку. Что поделать, редкий зверь может нормально вести себя, когда его заставляют принять участие в съемке себяшки. Всем своим видом показывает свое отношение к происходящему.

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.