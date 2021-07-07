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    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото

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    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото

    Эти домашние питомцы всем своим видом показывает свое отношение к происходящему

    Все или почти все любят делать селфи, а еще лучше с кем-то интересным. Наши любимые пушистики тоже вроде как попадают в эту категорию, вот только у них строго избирательная фотогеничность.

    Это сидящая на стуле и когда умывающаяся кошечка в кадре получает невероятно красиво, но она же рядом со мной на селфи – какая-то пародия на кошку. Что поделать, редкий зверь может нормально вести себя, когда его заставляют принять участие в съемке себяшки. Всем своим видом показывает свое отношение к происходящему.

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    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото
    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

    Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

    Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

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    Теги: шутки селфи курьез
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    Селфи и домашние питомцы – вещи не всегда несовместимые. Подборка курьезных фото