День Соборности Украины. Основные факты праздника

История и главные традиции праздника, который символизирует единство Украины

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается День соборности. Он посвящен территориальной целостности нашего государства. Главной особенностью этого события являются «живые цепи», в которые объединяются патриоты, символизируя единство страны, пишет «Главком». Значение праздника В этот день в 1919 году был провозглашен Акт

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День Соборности

История и главные традиции праздника, который символизирует единство Украины

Сегодня, 22 января, в Украине отмечается День соборности. Он посвящен территориальной целостности нашего государства. Главной особенностью этого события являются «живые цепи», в которые объединяются патриоты, символизируя единство страны, пишет «Главком».

Значение праздника

В этот день в 1919 году был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики (УНР), которая вышла из состава Российской империи, и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), которая покинула Австро-Венгерскую империю.

Акт был провозглашен на Софийской области в Киеве. «Отныне сливаются в одно веками отделены друг от друга части Украины — Галичина, Буковина, Закарпатье и приднепровская Украина — в одну Большую Украину. Наполнились исконные мечты, для которых жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика», - говорилось в нем.

День соборности в Ужгороде

«Живая цепь»

Главная традиция праздника – цепи из людей, которые объединяют левый и правый берега Днепра. Впервые такая акция состоялась 21 января 1990 года. Тогда патриотические силы организовали «живую цепь» между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском. По разным оценкам тогда в акции приняло участие от 500 тыс. до 3 млн украинцев.

Таким образом участники акции показывают духовное единство населения западной и восточной частей страны.

Традиция «живых цепей» стала регулярной в конце 2000-х. В частности, в Киеве люди с флагами выстраиваются в ряд на мосту Патона, символизируя единство правого и левого берегов Днепра. В 2011 году эта акция состоялась в более чем 20 городах. Например, во Львове она объединила около 5 тыс. патриотов, которые стали в ряд от памятника Тараса Шевченко до монумента Степану Бандере.

День соборности в Киеве

История празднования

Впервые День соборности был отмечен в 1939 году, на двадцатилетие этого праздника. Это произошло в городе Хуст, который сейчас находится на территории Закарпатской области, а в те годы был частью Карпатской Украины (автономной республики Чехословакии).

С 1999 года праздник стал отмечаться на государственном уровне. В 2011 году президент Виктор Янукович подписал указ об отмене этого праздника. Вместо него был учрежден День соборности и свободы Украины. Однако в 2014 году пришедший ему на смену президент Петр Порошенко восстановил празднование отдельного Дня соборности.

Одно из специальных мероприятий этого праздника проходит на железнодорожном вокзале в Фастове. Там в 2001 году был установлен «Музей на колесах», который представляет из себя железнодорожный вагон, в котором 1 декабря 1918 года был подписан предварительный договор о будущем объединении УНР и ЗУНР.