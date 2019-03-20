Дэвид Линч записал онлайн-курс по кино и креативности



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Дэвид Линч

Курс режиссера «Твин Пикса» состоит из 13 уроков и стоит $90

Режиссер Дэвид Линч запустил собственный онлайн-курс на платформе MasterClass, где он расскажет о том, как воплощать свои идеи в кино и других формах искусства, нарушая правила, а также поделится конкретными практическими советами по созданию фильмов, сценарному мастерству и даже по трансцендентальной медитации.

Курс из 13 уроков обойдется в $90. Полный пакет будет стоить $180 и открывает доступ к другим курсам, в том числе от Мартина Скорсезе, Спайка Ли, Натали Портман, Нила Геймана и других.

Джерело: Esquire