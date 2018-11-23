Дочь Джуда Лоу вышла в свет в футболке с портретом Путина



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Айрис Лоу Teen Vogue

Новый лук 18-летней дочери актера вызвал шквал критики в сети

На днях дочь популярного актера Джуда Лоу вышла в свет в футболке, на которой был изображен президент РФ Владимир Путин с голым торсом.

Образ Айрис вызвал двойственные эмоции у пользователей сети. Россияне, конечно же, возрадовались такому факту, а остальным фолловерам модели не понравился fashion-образ Айрис.Главной причиной недовольства стал портрет президента РФ на груди девушки.

Напомним, родители Айрис, актер Джуд Лоу и актриса Сэди Фрост развелись, когда малышке было всего три года. Девочка осталась жить с мамой, но с отцом она всегда поддерживала хорошие отношения.

Айрис и сейчас довольно часто размещает фотографии своего знаменитого папы в микроблоге.



