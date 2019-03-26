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    Жизнь

    Дочь Юлии Тимошенко ждет второго ребенка

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    Евгения Тимошенко и Артур Чечеткин - Дочь Юлии Тимошенко ждет второго ребенка
    Евгения Тимошенко и Артур Чечеткин
    JetSetter.ua

    Евгения Тимошенко родит в середине лета

    У Евгении Тимошенко и ее супруга Артура Чечеткина совсем скоро появится малыш. Как сообщает издание strana.ua дочь главы ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко находится на пятом месяце беременности. 

    «Если верить специалистам в кабинете УЗИ, то у Артура и Жени родится мальчик, но вы ж знаете, разное бывает - говорят одно, а потом сюрприз» , - отметил близкий друг пары.

    Напомним, что Евгения Тимошенко была замужем за британским рок-музыкантом Шоном Карром. После развода с ним Евгения вышла замуж за бизнесмена из Одессы Артура Чечеткина.

    29 июня 2016 года у них родилась дочь, которую назвали Евой. Стоит отметить, что судя по сроку беременности второй малыш родиться летом.

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