Дочь Юлии Тимошенко ждет второго ребенка
-
Розсилка
Евгения Тимошенко и Артур Чечеткин
JetSetter.ua
Евгения Тимошенко родит в середине лета
У Евгении Тимошенко и ее супруга Артура Чечеткина совсем скоро появится малыш. Как сообщает издание strana.ua дочь главы ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко находится на пятом месяце беременности.
«Если верить специалистам в кабинете УЗИ, то у Артура и Жени родится мальчик, но вы ж знаете, разное бывает - говорят одно, а потом сюрприз» , - отметил близкий друг пары.
Напомним, что Евгения Тимошенко была замужем за британским рок-музыкантом Шоном Карром. После развода с ним Евгения вышла замуж за бизнесмена из Одессы Артура Чечеткина.
29 июня 2016 года у них родилась дочь, которую назвали Евой. Стоит отметить, что судя по сроку беременности второй малыш родиться летом.