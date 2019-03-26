Дочь Юлии Тимошенко ждет второго ребенка



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Евгения Тимошенко и Артур Чечеткин JetSetter.ua

Евгения Тимошенко родит в середине лета

У Евгении Тимошенко и ее супруга Артура Чечеткина совсем скоро появится малыш. Как сообщает издание strana.ua дочь главы ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко находится на пятом месяце беременности.

«Если верить специалистам в кабинете УЗИ, то у Артура и Жени родится мальчик, но вы ж знаете, разное бывает - говорят одно, а потом сюрприз» , - отметил близкий друг пары.

Напомним, что Евгения Тимошенко была замужем за британским рок-музыкантом Шоном Карром. После развода с ним Евгения вышла замуж за бизнесмена из Одессы Артура Чечеткина.

29 июня 2016 года у них родилась дочь, которую назвали Евой. Стоит отметить, что судя по сроку беременности второй малыш родиться летом.