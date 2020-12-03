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    Жизнь

    Доктор Комаровский перечислил «пещерные» советы против Covid-19

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    <p>Фото: @doctor_komarovskiy</p> <div></div> - Доктор Комаровский перечислил «пещерные» советы против Covid-19

    Фото: @doctor_komarovskiy

    Помимо глупых советов от Covid-19, граждане зачастую скупают в аптеках лекарства, которые им не только не помогут

    Врач и телеведущий Евгений Комаровский возмутился некоторыми народными советами по борьбе с коронавирусом. В интервью Politeka Online, опубликованном на YouTube, он отметил, что перечисленные рекомендации — от людей с «пещерным уровнем» знаний о медицине.

    «Сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой — это вообще маст-хэв, без этого вообще никак», — отметил доктор. Так он ответил на вопрос о самых глупых рекомендациях, которые встречал.

    По словам Комаровского, помимо подобных бессмысленных советов от Covid-19, граждане зачастую скупают в аптеках лекарства, которые им не только не помогут, но и потенциально навредят. Он также заметил, что люди критично оценивают врачей, которые не выписывают им антибиотики.

    «Значительная часть населения находится на таком очень пещерном уровне в плане медицинского образования», — констатировал специалист. Комаровский заключил, что на частном уровне есть проекты, цель которых — исправить эту ситуацию и улучшить знания граждан, но это не является государственной политикой.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Потап резко ответил украинцам на критику клипа Дорофеевой и будущего дуэта с Бузовой.

    Продюсер назвал соотечественников долбодятлами и заявил, что буде делать все, что пожелает.

    «Поэтому я хочу, чтобы вы меня услышали и поняли. Экспансия украинского музыки начинается не с треков на украинском, а из присутствия. Нас нет. Нас не слышат. Артисты едут из Украины. А те, кто остается, попадает под пресс таких долбодятлов, как ты», - заявил Потап.

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    Теги: здоровье телеведущий коронавирус
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