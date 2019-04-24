Дорогие бренды в Верховной Раде: Нина Южанина засветилась с сумочкой за €4 тысячи

Нардеп Нина Южанина пришла в Раду с легендарной черной сумочкой Chanel

Журналисты снова заприметили в гардеробе украинских депутатов брендовые вещи.

«Выборы выборами, а любовь к дорогущим брендам у наших депутатов остается неизменной. Сегодня доверенное лицо Петра Порошенко на президентских выборах, депутат БПП и глава Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Нина Южанина пришла с «сумочкой-легендой», классикой на все времена - Chanel почти за 4 тыс.евро», - написала на своей странице в Facebook Анна Стешенко.

Также журналистка отметила, что Нина Южанина старалась не акцентировать внимание на бренде, но дизайн сумочки настолько узнаваем, что не заметить его нельзя.

Стоит отметить, что это не единственная дорогущая сумка в гардеробе Южаниной. В феврале этого года нардеп пришла в Верховную Раду с сумочкой известного итальянского бренда Salvatore Ferragamo стоимостью 31900 грн.



