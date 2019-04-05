Джейсон Момоа рассказал о переживаниях из-за инсульта Эмилии Кларк



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Джейсон Момоа и Эмилия Кларк

В недавнем интервью звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала, что пережила два кровоизлияния в мозг, грозившие ей смертью

К счастью, всё обошлось, но всем её родным, друзьям и коллегам пришлось изрядно понервничать. На вчерашней премьере восьмого сезона в Нью-Йорке звезда «Аквамена» и экранный супруг Эмилии Джейсон Момоа поделился с журналистами, что ему пришлось пережить немало страшных минут, пока коллега боролась за жизнь.

Исполнитель роли кхала Дрого рассказал репортёрам издания Entertainment Tonight.

«В каком-то роде я был частью этой истории на протяжении долгого времени. Мы очень сильно испугались и пытались найти способы помочь Эмилии. Я думаю о том, какая она смелая, что рассказала об этом миру, чтобы люди знали и уделяли больше внимания своему здоровью. Я всё ещё чувствую грусть от того, что в первый раз мы чуть её не потеряли. Но она здесь, с нами, собирается вершить великие дела, и я до безумия её люблю».

Напомним, Эмилия Кларк перенесла инсульт в 2011 году, после окончания съёмок первого сезона. Врачи диагностировали опасное для жизни кровоизлияние в мозг и сделали актрисе две операции. «У меня было сильное кровотечение, и врачи утверждали, что шансы на выживание невелики. Но я выкарабкалась и вылечилась, несмотря на плохие прогнозы», — рассказала Эмилия в эфире шоу Стивена Кольбера.

Звезда отметила, что тогда ей помогли её собственные упражнения, чтобы заставлять свой мозг работать и оставаться в сознании. Ведущий спросил, как она могла знать, что это сработает. «Я просто знала. Знала, что это произойдет не сегодня. Это то, что мы говорим смерти: "Не сегодня"», — ответила Кларк.

Джерело: popcornnews