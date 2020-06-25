Джордж Мартин назвал сроки выхода новой книги



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Книга выйдет не раньше лета 2021 года, уверен писатель

Писатель Джордж Мартин назвал сроки выхода новой, шестой части эпопеи «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов». Об этом он написал в своем блоге.

Книга выйдет не раньше лета 2021 года, уверен писатель. Он отметил, что сейчас находится в «хижине в горах» и обстановка способствует творческому процессу. «Принудительная изоляция помогает мне писать. Каждый день я провожу долгие часы над «Ветрами зимы» и наблюдаю в деле стабильный прогресс... Это будет огромная книга, и мне предстоит еще долгий путь», — рассказал Мартин.

По словам автора «Игры престолов», он очень расстроился, когда съезд писателей-фантастов CoNZealand перенесли в виртуальное пространство и он не смог присутствовать на нем. Однако Мартин говорит, что готов ехать в следующем году. «И я надеюсь, что к тому моменту и пандемия Covid-2019, и «Ветра зимы» будут закончены», — пишет он.

«Ветра зимы» должны стать предпоследней частью эпопеи «Песни льда и пламени». Фанаты ожидали, что роман увидит свет еще в 2014-2015 годах, но Мартин постоянно откладывал работу над ним.

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