Брат Трампа намагається через суд заблокувати випуск ще однієї книги про американського президента



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За словами адвоката племінниці Трампа, метою цього позову є заборонити випуск книги, в якій будуть розписані деталі, «які дуже важливі для громадськості»

Роберт Трамп заявляє, що вихід книги Мері Трамп порушує угоду про конфіденційність

Молодший брат президента США Дональда Трампа, Роберт подав до суду позов 23 червня із вимогою заборонити публікацію книги, яку написала племінниця глави Білого дому Мері Трамп «Забагато та ніколи не достатньо: Як моя родина створила найнебезпечнішого чоловіка у світі». Про це повідомляє CNN із посиланням на копію позову.

У позовній заяві, Роберт Трамп заявляє, що вихід книги Мері Трамп порушує угоду про конфіденційність.

За словами адвоката племінниці Трампа, метою цього позову є заборонити випуск книги, в якій будуть розписані деталі, «які дуже важливі для громадськості».

У видавництві Simon & Schuster зазначили, що книга змальовує «викривальний й авторитетний портрет Дональда Трампа та його токсичної родини».

Як повідомлялося, 17 червня американські ЗМІ почали оприлюднювати уривки з мемуарів колишнього радника з національної безпеки президента США Джона Болтона «Кімната, де це сталося», де він розповідає про період перебування в команді президента Трампа на посаді радника з питань нацбезпеки.

Зокрема, Болтон підтвердив, що президент Трамп призупинив оборонну допомогу Україні задля отримання компромату на своїх політичних суперників – Джо Байдена та Гілларі Клінтон. Крім того, за словами Болтона, Трамп не хотів запроваджувати санкції проти РФ та навіть заблокував офіційну заяву з критикою Кремля з нагоди десятих роковин вторгнення РФ до Грузії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон має потрапити до в'язниці за публікацію своїх мемуарів про роботу Білого дому.

Як відомо, у скандальній книзі про Трампа, яка виходить у продаж, є згадка про Україну.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відправив Болтона у відставку у вересні 2019 року. Американський лідер пояснив це серйозними помилками, які допускав радник. Після цього Болтон написав мемуари, фрагменти яких викликали критику Вашингтона.

До відома, 20 червня суд дозволив публікацію книги ексрадника президента США з національної безпеки Джона Болтона, незважаючи на спроби адміністрації президента країни домогтися заборони на оприлюднення мемуарів.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США виступає проти публікації деяких глав книги колишнього радника з нацбезпеки, так як в її тексті міститься засекречена інформація.

Нагадаємо, у рукописі книги спогадів Джона Болтона йдеться про те, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, президент США Дональд Трамп особисто розпорядився заблокувати публікацію книги ексрадника з нацбезпеки Джона Болтона.