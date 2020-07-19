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    Жизнь

    Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, который собрал миллионы фунтов для медиков

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    Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура, который собрал миллионы фунтов для медиков

    Церемонии с участием королевы в июне и июле отложили из-за пандемии коронавируса, однако для ветерана было сделано исключение

    94-летняя королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура. Об этом сообщается в твиттере королевской семьи.

    Церемония прошла 17 июля в Винздорском замке.На мероприятии присутствовали дочь Мура, его зять и внучка.

    Как сообщает Sky News, ряд церемоний с участием королевы в июне и июле отложили из-за пандемии коронавируса, однако для ветерана было сделано исключение.

    Королева провела в компании сэра Тома и его семьи примерно пять минут. «Большое вам спасибо, вы собрали потрясающую сумму денег», — сказала она ветерану лично. Елизавета II отметила, что «100 лет — это великолепный возраст», после чего они обсудили национальные события и пандемию.

    Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер прокомментировал это событие, назвав его «очень значимым». «Действительно, лично увидеть королеву — это шаг в верном направлении, шаг, который вернет нас к новой нормальной жизни, пусть это и будет не очень скоро», — сказал он.

    Томас Мур — ветеран Второй мировой войны, служивший в королевских ВВС. 30 апреля ему исполнилось 100 лет, и он пообещал пройти 100 кругов по заднему двору дома. Взамен он просил перечислить деньги на помощь врачам, борющимся с Covid-19. Ветеран планировал собрать тысячу фунтов стерлингов, но в итоге собрал почти 33 миллиона.

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