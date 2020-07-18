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    Жизнь

    Украинка, накачавшая огромные скулы, стала звездой британского телешоу (видео)

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    <p>31-летняя украинка Анастасия Покрещук кардинально изменила свою внешность</p> <div></div> - Украинка, накачавшая огромные скулы, стала звездой британского телешоу (видео)

    31-летняя украинка Анастасия Покрещук кардинально изменила свою внешность

    instagram.com/_just__queen_/

    Девушка стала обладательницей скул впечатляющего размера

    Бывшая участница украинского шоу «Від пацанки до панянки-4», 31-летняя украинка Анастасия Покрещук, делала инъекции в щеки, не выходя из дома. Она смотрела онлайн-уроки, после чего повторяла все на себе. В итоге ее скулы теперь размером с кулак. Анастасия таким же образом увеличила и губы.

    О радикальном преображении Покрещук не жалеет. Напротив, она довольна вниманием к своей персоне. «Я была как серая мышь. Мой нос был слишком большим. А теперь у меня большие щеки и губы, все выглядит хорошо», - заявила девушка.

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    Украинка, накачавшая огромные скулы, стала звездой британского телешоу (видео)
    Украинка, накачавшая огромные скулы, стала звездой британского телешоу (видео)
    Украинка, накачавшая огромные скулы, стала звездой британского телешоу (видео)
    Украинка, накачавшая огромные скулы, стала звездой британского телешоу (видео)
    Украинка, накачавшая огромные скулы, стала звездой британского телешоу (видео)
    instagram.com/_just__queen_/

    Однако она старается действовать также, как если бы имела соответствующую квалификацию. Красотка внимательно следит за стерильностью инструментов перед каждой инъекцией. Все это сподвигло украинку начать обучаться в онлайн-школе косметологов.

    Блогер не считает, что стала популярной благодаря большим скулам. «Я теперь более уверенная», - отмечает Анастасия. На все опасения поклонников она отвечает с улыбкой. «Я не умру», - заверила звезда телешоу. Ее трансформация оказалась настолько известной в Сети, что Анастасию пригласили стать гостьей британского ТВ-шоу This Morning.

    Анастасия признавалась, что лишала себя обеда, чтобы собрать деньги на операцию. Решилась она на это в 26 лет. «Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я урод. Работала продавцом, ничего не ела, собирала деньги на увеличение губ. Как только накопила, сразу побежала к косметологу. Просто обожаю колоть морду», - призналась инстадива украинской «КП».

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