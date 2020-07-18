Украинка, накачавшая огромные скулы, стала звездой британского телешоу (видео)



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31-летняя украинка Анастасия Покрещук кардинально изменила свою внешность instagram.com/_just__queen_/

Девушка стала обладательницей скул впечатляющего размера

Бывшая участница украинского шоу «Від пацанки до панянки-4», 31-летняя украинка Анастасия Покрещук, делала инъекции в щеки, не выходя из дома. Она смотрела онлайн-уроки, после чего повторяла все на себе. В итоге ее скулы теперь размером с кулак. Анастасия таким же образом увеличила и губы.

О радикальном преображении Покрещук не жалеет. Напротив, она довольна вниманием к своей персоне. «Я была как серая мышь. Мой нос был слишком большим. А теперь у меня большие щеки и губы, все выглядит хорошо», - заявила девушка.

Однако она старается действовать также, как если бы имела соответствующую квалификацию. Красотка внимательно следит за стерильностью инструментов перед каждой инъекцией. Все это сподвигло украинку начать обучаться в онлайн-школе косметологов.

Блогер не считает, что стала популярной благодаря большим скулам. «Я теперь более уверенная», - отмечает Анастасия. На все опасения поклонников она отвечает с улыбкой. «Я не умру», - заверила звезда телешоу. Ее трансформация оказалась настолько известной в Сети, что Анастасию пригласили стать гостьей британского ТВ-шоу This Morning.

Анастасия признавалась, что лишала себя обеда, чтобы собрать деньги на операцию. Решилась она на это в 26 лет. «Посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я урод. Работала продавцом, ничего не ела, собирала деньги на увеличение губ. Как только накопила, сразу побежала к косметологу. Просто обожаю колоть морду», - призналась инстадива украинской «КП».