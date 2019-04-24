Елизавета II пришла в ярость из-за новых капризов Меган Маркл



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Герцогиня Сассекская, по слухам, решила провести эксклюзивную фотосессию с ребенком для глянцевого журнала

Появление на свет первенца британского принца Гарри и его жены, бывшей актрисы Меган Маркл ожидается уже со дня на день. И герцогиня намерена утроить еще больший резонанс – провести эксклюзивную домашнюю фотосессию с ней и ребенком для журнала Vogue, когда Маркл будет готова для этого. По словам инсайдеров, королева глубоко против этой идеи и в «ярости» от того, о планах супруги своего младшего внука она узнала только через королевских помощников, пишет издание Еxpress.co.

Собеседник заявил, что Меган непреклонна в том, чтобы сделать все, связанное с рождением малыша, иначе, чем это заведено в королевской семье. И это, к сожалению, создает огромное напряжение между ней и дворцом.

Между тем, представитель герцогини назвал претензии «категорически неправдивыми» и настаивает на том, что «никаких планов по фотосессии с Vogue нет».