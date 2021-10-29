Елизавету II лишили любимого хобби

Королеву Великобритании решили ограничить еще сильнее.

Возраст 95-летней Елизаветы II дает о себе знать – британскому монарху запретили выгуливать своих любимых собачек и выходить на дневной променад.

Пока корги и дорги королевы «гуляет» прислуга, геронтолог Андрей Ильницкий объяснил PopCornNews, почему врачи Елизаветы поступают неправильно:

«С возрастом больше предпосылок, чтобы иметь болезни. Но можно и прожить здоровым, физически активным долгие годы. В последнее время мы стараемся в медицине не ограничивать человека, это ушло в прошлое, это устаревший подход. То есть надо давать не запретительные, а позитивные рекомендации. В этом сейчас суть медицины. Не запрещать, а рекомендовать. Если человек будет знать, что ему нужно и что можно, то, поверьте моему опыту и человеческому, и врачебному, он не будет делать то, что ему вредно», – объяснил эксперт.

Ранее «Скотч» сообщал, что создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни.

По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике

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