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    Елизавету II лишили любимого хобби

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    Елизавета II - Елизавету II лишили любимого хобби
    Елизавета II

    Королеву Великобритании решили ограничить еще сильнее.

    Возраст 95-летней Елизаветы II дает о себе знать – британскому монарху запретили выгуливать своих любимых собачек и выходить на дневной променад.

    Пока корги и дорги королевы «гуляет» прислуга, геронтолог Андрей Ильницкий объяснил PopCornNews, почему врачи Елизаветы поступают неправильно:

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    Елизавету II лишили любимого хобби
    Елизавету II лишили любимого хобби
    Елизавету II лишили любимого хобби
    Елизавету II лишили любимого хобби
    Елизавету II лишили любимого хобби

    «С возрастом больше предпосылок, чтобы иметь болезни. Но можно и прожить здоровым, физически активным долгие годы. В последнее время мы стараемся в медицине не ограничивать человека, это ушло в прошлое, это устаревший подход. То есть надо давать не запретительные, а позитивные рекомендации. В этом сейчас суть медицины. Не запрещать, а рекомендовать. Если человек будет знать, что ему нужно и что можно, то, поверьте моему опыту и человеческому, и врачебному, он не будет делать то, что ему вредно», – объяснил эксперт.

    Ранее «Скотч» сообщал, что создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни.

    По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике

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    Теги: Королева Елизавета II
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    Елизавету II лишили любимого хобби