Королеву Елизавету II госпитализировали

Елизавета II провела ночь в больнице

Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

«Следуя медицинскому совету – отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых исследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время (четверг), и остается в хорошем настроении», – заявили в пресс-служба королевы.

Уточняется, что Елизавета II провела в больнице ночь.

Ранее Елизавета II отменила поездку в Северную Ирландию после появления на публике с тростью.

В начале прошлой недели Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, побывав на службе в Вестминстерском аббатстве. Королева присутствовала на службе по случаю столетия Королевского Британского Легиона в сопровождении своей дочери принцессы Анны. До этого монаршее лицо видели с тростью на церемониях только в 2003 и 2004 годах, после операции на колене.

Напомним, недавно Королева Елизавета II двенадцатый раз стала прабабушкой.