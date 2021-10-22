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    Королеву Елизавету II госпитализировали

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    Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию - Королеву Елизавету II госпитализировали
    Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию
    фото: reuters

    Елизавета II провела ночь в больнице

    Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

    «Следуя медицинскому совету – отдохнуть в течение нескольких дней, королева посетила больницу в среду днем для некоторых исследований, вернувшись в Виндзорский замок сегодня в обеденное время (четверг), и остается в хорошем настроении», – заявили в пресс-служба королевы.

    Уточняется, что Елизавета II провела в больнице ночь.

    Ранее Елизавета II отменила поездку в Северную Ирландию после появления на публике с тростью.

    В начале прошлой недели Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, побывав на службе в Вестминстерском аббатстве. Королева присутствовала на службе по случаю столетия Королевского Британского Легиона в сопровождении своей дочери принцессы Анны. До этого монаршее лицо видели с тростью на церемониях только в 2003 и 2004 годах, после операции на колене.

    Напомним, недавно Королева Елизавета II двенадцатый раз стала прабабушкой.

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    Теги: Великобритания Королева Елизавета II
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    Королеву Елизавету II госпитализировали