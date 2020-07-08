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    Жизнь

    Гройсман на всю страну похвастался крепкой семьей и показал нежное фото с женой

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    Политик Владимир Гройсман с женой - Гройсман на всю страну похвастался крепкой семьей и показал нежное фото с женой
    Политик Владимир Гройсман с женой
    facebook.com/volodymyrgroysman

    Политик женился 23 года назад

    Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман в День семьи поделился трогательным фото с женой. Так, в Фейсбуке политика появился снимок, на котором он позирует с супругой Еленой

    «Свою семью с Еленой мы создали 23 года назад. Семья и наши дети делают нас по-настоящему счастливыми и ответственными. Хочу, чтобы вся Украина была страной крепких семей и счастливых детей. Берегите друг друга!», - написал политик.

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    facebook.com/volodymyrgroysman

    Елена и Владимир поженились в 1997 году. Тогда Гройсману было 19 и работал он коммерческим директором предприятия своего отца «Юность» в Виннице.

    Ранее мы писали о том, как 41-летнему политику, тогда еще премьер-министру Украины удалось взять себя в руки и похудеть. Политик сел на диету, которая стала настоящим трендом у мировых знаменитостей - Бейонсе, Николь Кидман, Хью Джекман, Дженнифер Лопез, Миранда Керр и многие другие.

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    Владмир Гройсман до и после.

    Суть диеты в «интервальном голодании». То есть человек должен принимать пищу в строго определенный промежуток времени. Во «часы голодания» позволяется только пить воду, чай или кофе без сахара.  Ну а так, ограничений в питании нет.

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    дети Украина Владимир Гройсман политика премьер-министр семья
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