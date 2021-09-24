  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Gucci и Yves Saint Laurent. Знаменитые модные бренды полностью откажутся от натурального меха

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Gucci и Yves Saint Laurent. Знаменитые модные бренды полностью откажутся от натурального меха

    Использования животного меха в изготовлении одежды вызвали акция протестов

    Французская компания Kering — владелец люксовых брендов Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta — заявляет, что начиная с коллекций осени 2022 года ни один из домов группы не будет использовать мех. Генеральный директор компании Франсуа-Анри Пино заявил, что когда дело доходит до защиты животных, то группа всегда демонстрировала свою готовность улучшать практику в своей собственной цепочке поставок и в секторе предметов роскоши в целом.

    «Пришло время сделать еще один шаг вперед и прекратить использование меха во всех наших коллекциях», — сказал он.

    Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II отказалась носить натуральный мех и отдала предпочтение его искусственному варианту. Она стала первым лидером государства, принявшим такое решение на официальном уровне.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

    Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

    «Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.

    Читайте также: Бывший муж Ани Лорак сделал предложение новой возлюбленной (фото)
    Теги: мода и красота как быть модным
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Gucci и Yves Saint Laurent. Знаменитые модные бренды полностью откажутся от натурального меха