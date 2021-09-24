Gucci и Yves Saint Laurent. Знаменитые модные бренды полностью откажутся от натурального меха

Использования животного меха в изготовлении одежды вызвали акция протестов

Французская компания Kering — владелец люксовых брендов Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta — заявляет, что начиная с коллекций осени 2022 года ни один из домов группы не будет использовать мех. Генеральный директор компании Франсуа-Анри Пино заявил, что когда дело доходит до защиты животных, то группа всегда демонстрировала свою готовность улучшать практику в своей собственной цепочке поставок и в секторе предметов роскоши в целом.

«Пришло время сделать еще один шаг вперед и прекратить использование меха во всех наших коллекциях», — сказал он.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II отказалась носить натуральный мех и отдала предпочтение его искусственному варианту. Она стала первым лидером государства, принявшим такое решение на официальном уровне.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.