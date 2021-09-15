  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото

    Вызывающие образы знаменитостей - всегда интересная тема для обсуждения

    Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йоркском музее Метрополитан, более известный обывателям, как Мет Гала — это громкое событие в мире моды и шоу-бизнеса. Возглавляемый бессменной «железной леди» журнала Vogue Анной Винтур, Мет Гала собирает у себя только самых успешных, модных и знаменитых. Для многих селебрити бал становится настоящей модной битвой, главным оружием на которой являются уникальные наряды от кутюр. И если в этом году одни пытались перещеголять друг друга в элегантности, то другие решили пойти по более эпатажному пути.

    Мет Гала 2021, прошедший 13 сентября, был посвящен американской моде. Поэтому неудивительно, что некоторые знаменитости решили отметиться совершенно сумасшедшими, китчевыми и чрезвычайно откровенными нарядами. Специально для вас мы подобрали самые скандальные и обсуждаемые образы, заснятых в музее Метрополитан.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото
    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, почему Тина Кароль бросила пить.

    «Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

    Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.

    Читайте также: Похудел и помолодел. В сети обсуждают изменения во внешности Ким Чен Ына
    Теги: знаменитости мода и красота певица как быть модным курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото