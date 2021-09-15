Cамые сумасшедшие наряды на Met Gala 2021. Курьезные фото

Вызывающие образы знаменитостей - всегда интересная тема для обсуждения

Ежегодный бал Института костюма в Нью-Йоркском музее Метрополитан, более известный обывателям, как Мет Гала — это громкое событие в мире моды и шоу-бизнеса. Возглавляемый бессменной «железной леди» журнала Vogue Анной Винтур, Мет Гала собирает у себя только самых успешных, модных и знаменитых. Для многих селебрити бал становится настоящей модной битвой, главным оружием на которой являются уникальные наряды от кутюр. И если в этом году одни пытались перещеголять друг друга в элегантности, то другие решили пойти по более эпатажному пути.

Мет Гала 2021, прошедший 13 сентября, был посвящен американской моде. Поэтому неудивительно, что некоторые знаменитости решили отметиться совершенно сумасшедшими, китчевыми и чрезвычайно откровенными нарядами. Специально для вас мы подобрали самые скандальные и обсуждаемые образы, заснятых в музее Метрополитан.

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«Нужна трезвость, причем абсолютная. Все эти представления о звездах, море алкоголя и наркотиков – ложные, потому что любой допинг опустошит тебя», – отметила артистка.

Также певица не представляет своей жизни без спорта. Ежедневно она просыпается на восходе солнца и посвящает утро тренировке.